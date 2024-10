Com 9 candidatos em capitais no 2º turno, PL vence em 2 e sofre 7 derrotas

Com nove candidatos em capitais no segundo turno neste domingo, o PL saiu vencedor das urnas em duas – com Emília Corrêa em Aracaju (SE) e Abílio Brunini em Cuiabá (MT) – e sofreu sete derrotas, em Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Manaus (AM), João Pessoa (PB) e Palmas (TO).

O PL foi o partido que disputou mais capitais neste domingo. Veja, abaixo, os resultados da sigla de Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro:

Vitórias do PL nas capitais

Aracaju – Emília Corrêa (PL) teve 57,46% dos votos válidos, contra 42,54% de Luiz Roberto (PDT);

Cuiabá – Abilio Brunini (PL) teve 53,8% dos votos válidos, contra 46,2% de Lúdio (PT).

Derrotas do PL nas capitais

Belém – Igor Normando (MDB) teve 56,36% dos votos válidos, contra 43,64% de Delegado Éder Mauro (PL);

Belo Horizonte – Fuad Noman (PSD) teve 53,73% dos votos válidos, contra 46,27% de Bruno Engler (PL);

Fortaleza – Evandro Leitão (PT) teve 50,38% dos votos válidos, contra 49,62% de André Fernandes (PL);

Goiânia – Sandro Mabel (União Brasil) teve 55,53% dos votos válidos, contra 44,47% de Fred Rodrigues (PL);

Manaus – David Almeida (Avante) teve 54,59% dos votos válidos, contra 45,41% de Capitão Alberto Neto (PL);

João Pessoa – Cicero Lucena (PP) teve 63,91% dos votos válidos, contra 36,09% de Marcelo Queiroga (PL);

Palmas – Eduardo Siqueira Campos (Podemos) teve 53,03% dos votos válidos, contra 46,97% de Janad Valcari (PL).