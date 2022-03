Com 18% na corrida ao Senado pelo RJ, Molon comemora empate com Romário

A pré-campanha de Alessandro Molon (PSB) ao Senado pelo Rio de Janeiro comemorou o resultado da pesquisa do instituto Gerp divulgada nesta sexta-feira em que o deputado federal aparece com 18% das intenções de voto, empatado numericamente na liderança da corrida com o senador Romário (PL), que concorre à reeleição com o apoio de seus correligionários Jair Bolsonaro e Cláudio Castro.

Os dois dividem a dianteira numa disputa que tem na sequência outros três aliados Bolsonaro, a saber Marcelo Crivella (Republicanos), com 9%, o prefeito reeleito de Duque de Caxias Washington Reis (MDB), com 7%, e a deputada federal Clarissa Garotinho (União Brasil), com 6%.

Para a pré-campanha, mesmo que esses candidatos deixem a disputa antes do pleito e peçam voto para Romário, a transferência do eleitor não seria automática. Um interlocutor de Molon disse ao Radar que a equipe esperava que o seu candidato iria encostar nos índices do senador mais adiante na corrida, dado o nível de desconhecimento do deputado em relação ao seu concorrente que, além de político, é também ídolo no futebol.

“[O resultado] Só aumenta o nosso ânimo, nossa determinação e responsabilidade com a pré-campanha. A pesquisa mostrou que vamos vencer Romário e o bolsonarismo na disputa pelo Senado no Rio. Já estamos empatados em primeiro lugar antes de a campanha começar oficialmente. Há a possibilidade real de reconquistarmos para o campo democrático uma cadeira no Senado. É uma enorme honra contar com a confiança de tanta gente.”, disse Molon ao Radar.

A pesquisa do Gerp ouviu 1.500 pessoas por telefone de 21 a 24 de março. O intervalo de confiança é de 95,5% e a margem de erro de 2.58 pontos para mais ou menos. Ela foi inscrita no TSE sob o registro RJ 04513/2022.