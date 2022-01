Com 153 casos de Covid-19, STJ deve manter trabalho remoto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os ministros do STJ vão realizar uma reunião nesta terça para avaliar o retorno da Corte aos julgamentos presenciais. Com 153 casos de Covid-19 registrados em janeiro, o tribunal deve mesmo manter o trabalho virtual.

Com isso, a votação para a composição da lista de desembargadores que disputam duas vagas no STJ deve ser adiada ou mesmo ser realizada a partir de um sistema remoto. Há ministros que defendem a utilização de um sistema de votação semelhante aos utilizados na Câmara e no Senado.

Nada, no entanto, está definido e a probabilidade de adiamento da lista ganha força.