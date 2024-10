Clube de marqueteiros pede responsabilidade de Marçal por soco de assessor

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (Camp) afirmou que o candidato do PRTB a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, deve assumir sua responsabilidade pela agressão de seu assessor Nahuel Medina ao marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB), Duda Lima, no debate do Flow Podcast na noite de segunda-feira.

“Nosso associado sofreu um grave e covarde ataque ao final do debate. Não há espaço para qualquer tipo de violência em um ambiente onde a troca de ideias e os valores democráticos devam sempre prevalecer”, disse o Camp em nota. Duda Lima é membro fundador da entidade.

Ao condenar “veementemente” o “ataque” ao marqueteiro de Nunes, a associação também declarou que a “democracia brasileira se apequena em momentos como esses” e pediu que “o direito e a liberdade dos profissionais de marketing político pelo exercício da profissão” sejam sempre assegurados.

“Que o candidato Pablo Marçal assuma sua responsabilidade no episódio e que o agressor, membro da sua equipe, seja devidamente punido. Uma postura agressiva, hostil e de coação é inaceitável e deve ser condenada por todos”, concluiu o Camp.