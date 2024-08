Clínicas apontam atraso em repasses do SUS para tratamentos com diálise

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Levantamento feito pela Associação Brasileira de Centros de Diálise e Transplante (ABCDT) identificou que pelo menos 16 municípios e estados atrasaram o pagamento de clínicas de diálise que atendem pacientes do SUS.

De acordo com a entidade, mais de 50 milhões de reais em tratamentos realizados não foram pagos, ainda que o Ministério da Saúde tenha repassado a verba de custeio em dia.

São valores correspondentes a diálises feitas de outubro de 2023 a abril de 2024. A ABCDT afirma que, em alguns casos, há mais de nove meses de atraso, inviabilizando a operação das clínicas credenciadas.

Com a campanha “A Diálise Não Pode Esperar”, a ABCDT tem buscado alertar para as dificuldades enfrentadas no tratamento de pacientes renais crônicos.

A associação reivindica o cofinanciamento junto a governos estaduais e municipais. Por enquanto, de acordo com a ABCDT, só os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Bahia, Mato Grosso, Santa Catarina, Sergipe e Amazonas auxiliam com verbas para complementar o financiamento da diálise.