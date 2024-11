Climatempo amplia operação no Rio de Janeiro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com a aceleração das mudanças climáticas, muitas empresas estão buscando serviços de monitoramento do clima com mais frequência, porque a pauta se tornou parte das decisões estratégicas dos negócios.

Por causa do aumento dessa demanda, a Climatempo, companhia de consultoria meteorológica e previsão do tempo, abrirá um novo escritório no Rio de Janeiro.

“Queremos impulsionar ainda mais o desenvolvimento de soluções que apoiem empresas, governos e comunidades a se adaptarem a cenários climáticos complexos e desafiadores”, diz Nil Nunes, chefe de Operações da empresa.