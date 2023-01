Cláudio Castro busca investidores para o Rio em Nova Iorque

O governador do Rio, Cláudio Castro, está em Nova Iorque nesta semana para uma série de reuniões com investidores interessados em fazer negócios com o estado.

Castro assinou nesta terça um memorando de entendimento com a Nasdaq e a Geap para formalizar a criação de uma plataforma de ativos ambientais, que será apresentada também para a Câmara de Comércio Brasil – Estados Unidos.

Já nesta quarta, Castro terá reuniões com investidores no Council of the Americas, conselho que promove o livre comércio e mercados abertos nas Américas.

“O Rio de Janeiro está em pleno crescimento. Com as políticas públicas que temos implementado há dois anos, atraímos grandes empresas nacionais e internacionais. Algumas são referências no mundo, como a Amazon, a mexicana Kavak, a indiana EPL, a japonesa Nissan, entre outras. A missão em Nova Iorque é fundamental para garantir a chegada de outras grandes empresas e a geração de renda e emprego para a população”, diz o governador.