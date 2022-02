Ciro Gomes coloca em dúvida candidatura de Sergio Moro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ciro Gomes engrossou o coro dos que ainda duvidam de que Sergio Moro sairá candidato a presidente pelo Podemos ou por qualquer outro partido neste ano.

Há quem acredite que, em não decolando nas pesquisas, Moro poderá desistir de chegar ao Planalto e disputar a uma vaga, por exemplo, como senador no Paraná.

A narrativa surgiu junto com o boato de que o ex-juiz poderia trocar o Podemos pelo União Brasil, algo que ainda não foi confirmado.

Durante entrevista à rádio CBN na manhã desta terça, Ciro falava de pesquisas eleitorais e defendeu que sua fatia do eleitorado se mantém mesmo com a chegada de novos políticos na terceira via.

“Eu já suportei o fenômeno Luciano Huck, já suportei o fenômeno [Luiz Henrique] Mandetta, já suportei recentemente o fenômeno desse juiz, o Sergio Moro, que nem candidato vai ser. São meteoros que a grande burguesia quer criar pra tentar fazer de novo um novo [Fernando] Collor, um novo [Jair] Bolsonaro e a tragédia brasileira. Eu sou o cara que está tentando há muito tempo construir um caminho alternativo a essa polarização”, disse Ciro.