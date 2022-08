Ciro diz que Lula sempre soube da corrupção do PT: ‘Eu disse para ele’

Ciro Gomes participou do Roda Viva nesta segunda e bateu no ponto fraco de Lula nesta campanha, a corrupção dos governos petistas que levou Jair Bolsonaro ao Planalto em 2018.

“Eu falo coisas muito claras diretamente para o Lula. Cultivo a lealdade e a discência, coisa que ele não faz. Eu disse para ele: olha, a direção do PT transformou-se numa organização criminosa. Ele disse: ‘ah, você sabe, não é bem assim, eu não sabia’. Sabia! Eu lhe disse”, falou Gomes.

Na sequência, o pedetista relatou as conversas que teve com Lula sobre corrupção no governo. “Eu lhe disse do Eduardo Cunha. Na véspera, você me disse que não iria entregar Furnas para ele. Eu lhe disse que o Sergio Machado tava roubando lá junto com Romero Jucá e Renan Calheiros na Transpetro. Eu lhe disse. E ele disse que a vida é difícil. Eu não acredito em nada disso. Enfim, lamentavelmente, eu vi o Lula se corrompendo. E o PT, a direção — tem muita gente boa –, virou uma organização criminosa”, disse Gomes.