Ciro diz que Lula está cada vez mais fraco fisicamente — e apaga post

No dia seguinte ao debate da Band que promovou um reencontro entre os dois, Ciro Gomes fez na manhã desta segunda-feira um ataque a Lula nas redes sociais, mas menos de uma hora depois retirou a publicação do ar.

Em letras maiúsculas, Ciro escreveu: “Será que não entendem que Lula está cada dia mais fraco — fisicamente, psicologicamente e teoricamente — para enfrentar a direita sanguinária?”. O candidato do PDT compartilhou uma imagem do rosto do petista, de 76 anos, durante o debate.

Depois que o posto foi apagado, a equipe de Lula publicou nas redes sociais do ex-presidente um vídeo com trechos da interação dele com Gomes. “Ontem, no debate da Band, Lula tratou Ciro Gomes com respeito”, anunciou a postagem.

No que foi lido como um aceno por um eventual apoio no segundo turno, Lula disse ter “profundo respeito pelo Ciro Gomes” e ser grato a ele por ter participado do seu governo.

“Ele resolveu não estar conosco, sair com candidatura própria, é um direito dele […] Mesmo assim, Ciro, nós ainda vamos conversar […] E você vai pedir desculpa porque você sabe que você está dizendo inverdades ao meu respeito”, disse o ex-presidente.

Mas Lula também aproveitou o embate para alfinetar o ex-aliado e atual adversário, dizendo esperar que ele fique no Brasil no segundo turno, e não vá para Paris, como fez em 2018.

