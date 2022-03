Cielo quer aumentar pagamentos por aproximação no país

A Cielo fará uma campanha a partir de segunda para incentivar os pagamentos por aproximação nas catracas do metrô do Rio de Janeiro. A ideia é que as pessoas usem mais a tecnologia por meio de celulares, cartões e até relógios inteligentes para pagar a passagem do transporte de maneira mais ágil.

A tecnologia já é ofertada pela Cielo nos transportes públicos de São Paulo e Goiânia. Segundo a empresa, os pagamentos por aproximação representam quase 15% do movimentado pelos usuários da companhia.