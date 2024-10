Chegadas de turistas estrangeiros até setembro fazem MTur crer em recorde

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No acumulado de janeiro a setembro deste ano, chegaram ao Brasil 4,9 milhões de turistas estrangeiros, fluxo 12% maior que em igual período de 2023 e que já supera, também, os primeiros nove meses de 2019, último ano antes da pandemia.

Só em setembro, foram 445.389 chegadas de turistas estrangeiros ao país – 23% mais que em setembro do ano passado. Os dados são da Polícia Federal (PF) e do Ministério do Turismo.

“Caminhamos para bater o recorde de 2018”, afirmou o chefe da pasta, Celso Sabino. Naquele ano, as chegadas somaram 6,6 milhões de visitantes de fora do Brasil.

A Argentina continua sendo o principal emissor de turistas, com mais de 1,4 milhão de visitantes desde o início de 2024.

Em segundo lugar, os Estados Unidos enviaram mais de 518.000 visitantes, seguidos pelo Chile, com 454.225.

Países europeus como França, Portugal, Alemanha, Reino Unido, Itália e Espanha somam, juntos, 741.614 turistas que viajaram para o Brasil.