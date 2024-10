Chefe do MDB em São Paulo rebate ataque de Janja a Nunes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente municipal do MDB em São Paulo e integrante do núcleo duro da campanha de Ricardo Nunes, Enrico Misasi, rebateu um vídeo em que apoiadoras da candidatura de Guilherme Boulos (PSOL), entre elas a primeira-dama Janja, lembram o teor de um boletim de ocorrência por violência doméstica registrado pela esposa do prefeito contra ele em 2011.

“Ricardo e Regina (Carnovale) já explicaram, inúmeras vezes, a discussão por mensagens de 13 anos atrás. Janja poderia aproveitar o vídeo e contar o que o enteado dela fez em abril”, declarou Misasi.

O dirigente emedebista se refere às acusações da médica Natália Schincariol, ex-companheira do filho caçula de Lula, Luís Cláudio Lula da Silva. Em boletim de ocorrência, ela relatou uma agressão sofrida em janeiro deste ano, quando levou “uma cotovelada na barriga” durante uma briga.