Chefe da CAE do Senado critica “duelos políticos com a economia”

O senador Vanderlei Cardoso, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, iniciou a reunião desta terça-feira com uma homenagem aos 30 anos do Plano Real. Durante o discurso, ele passou um recado sobre a briga entre Lula e o chefe do Banco Central, Roberto Campos Neto.

“Não é hora de duelos políticos com a economia como pano de fundo para as contendas”, disse Vanderlan. “Não se deve fulanizar a crise”.

O presidente da CAE defendeu a estabilidade econômica como “maior programa social e de combate à fome”. Ele disse que a comissão “tem feito a sua parte” com contribuições à reforma tributária e a instauração da autonomia do Banco Central.

“Não se segura o dólar queimando nossas reservas. É preciso que os sinais dados pelos governantes ajudem a acalmar a economia de um modo geral”, seguiu o senador.

Após fechar, na segunda-feira, em 5 reais e 65 centavos, maior valor em dois anos e meio, o dólar abriu a terça-feira em queda, mas voltou a operar em alta por volta das 10h30.