CGU abre investigação sobre possíveis irregularidades em leilão da Conab

A Controladoria-Geral da União informou há pouco que abriu uma investigação para apurar possíveis irregularidades no leilão para a importação de arroz anulado pela Companhia Nacional de Abastecimento nesta terça-feira, em meio a suspeitas sobre a capacidade técnica das empresas que venceram a disputa.

Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, a própria Conab solicitou a apuração da regularidade do procedimento realizado na última quinta-feira para comprar arroz a preço tabelado e suprir uma eventual falta ou alta dos preços do produto em razão da tragédia climática no Rio Grande do Sul.

Em ofício enviado à CGU, a companhia também se colocou à disposição para ajudar nas investigações, disponibilizando os documentos necessários. A empresa pública também conduz suas próprias investigações internas por meio de sua corregedoria e acionou a Polícia Federal para auxiliar no esclarecimento dos fatos.

“Essas medidas demonstram um esforço conjunto entre as instituições para garantir a transparência e a correção dos processos envolvidos na importação do arroz”, afirmou a CGU, em nota.