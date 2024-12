CCJ do Senado deve votar PLP da reforma tributária na próxima quarta

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), anunciou que o relator do projeto que regulamenta o Imposto e a Contribuição sobre Bens e Serviços (IBS e CBS) da reforma tributária, Eduardo Braga (MDB-AM), vai fazer a leitura do parecer na próxima segunda-feira, 9 de dezembro, às 16h.

Não haverá votação nesse dia. Depois da apresentação e do início de discussão do relatório de Braga, Alcolumbre vai conceder vista coletiva (mais tempo para análise) de 48 horas, retomando o projeto de lei complementar na reunião da próxima quarta-feira, quando se espera a deliberação.

Na terça, Braga passou o dia reunido com consultores do Senado e, ao fim do dia, conversou com Fernando Haddad no Ministério da Fazenda para acertar os últimos detalhes de seu parecer.