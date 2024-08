CCBB Rio recebe mostra de fotógrafo e pintor que transformou lixo em arte

A exposição “A.R.L. Vida e Obra”, do fotógrafo e pintor brasileiro Antônio Roseno de Lima (1926-1998), entra em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro em 4 de setembro.

Com visitação gratuita, o público poderá conhecer a produção do artista natural de Alexandria, no Rio Grande do Norte, que migrou para São Paulo e encontrou na arte a forma de se expressar.

Semianalfabeto e morador da periferia de Campinas, A.R.L., como decidiu assinar suas obras, foi descoberto no final da década de 1980 pelo artista plástico e professor doutor do Instituto de Artes da Unicamp, Geraldo Porto, que assina a curadoria da mostra.

Apesar das condições precárias em que vivia na favela Três Marias, onde morou de 1962 até sua morte, em junho de 1998, Roseno se expressava muitas vezes utilizando materiais improvisados encontrados no lixo, como pedaços de latas, papelão, madeira e restos de esmalte sintético.

A exposição reúne mais de 90 obras, na sua grande maioria pinturas, principal suporte usado pelo artista. Há ainda três reproduções em 3D, facilitando a acessibilidade para pessoas com deficiência visual.

Continua após a publicidade

Depois de passar pelos CCBBs de São Paulo, Belo Horizonte e Distrito Federal, fica no CCBB Rio até 28 de outubro, encerrando sua temporada.

O pintor tirou da sua própria realidade a inspiração para criar obras com temas centrais como autorretratos, onças, vacas, galos, bêbados, mulheres e presidentes.

Serviço:

“A.R.L. Vida e Obra”, de Antônio Roseno de Lima

Curador: Geraldo Porto

Local: Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro

Endereço: Rua Primeiro de Março, nº 66 – 4º andar – Centro, Rio de Janeiro (RJ)

Período: 4 de setembro a 28 de outubro de 2024

Funcionamento: De quarta a segunda, das 9h às 20h (fecha às terças).