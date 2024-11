CCBB do Rio realizará conferência sobre sustentabilidade e cultura

O Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro será palco, entre 5 e 7 de dezembro deste ano, da terceira edição do Kardum, um evento que tem como foco utilizar a cultura para impulsionar ações voltadas à sustentabilidade, engajamento social, consciência ambiental e mudanças de comportamento.

Com uma programação marcada por debates, apresentações musicais e conteúdo audiovisual, o Kardum terá a participação de palestrantes e mediadores com origem em diversos campos. Entre eles, está Camila Araújo, jornalista de O Globo, o escritor e consultor de sustentabilidade André Carvalhal, o idealizador e Presidente da Ambiafro, Carlos Eduardo Marques, os fundadores do Rio Webfest, Daniel Archangelo e Leandro Silva, e a comunicadora socioambiental Giovanna Nader, criadora dos podcasts “O Tempo Virou” e “O Veneno Mora Ao Lado”.

Realizador do evento ao lado de Rafael Bz, da Bz Soluções Criativas, Daniel Mello explicou que essa integração de campos culturais e profissionais que ocorre no evento se deve ao fato de que as pautas ambientais não caminham sozinhas, mas sim conectadas com outros temas.

“O meio ambiente e a sustentabilidade vão além das práticas verdes superficiais e se conectam profundamente com questões sociais como diversidade, inclusão, combate ao racismo, direitos das mulheres e a proteção ambiental. Essas pautas, que parecem isoladas, fazem parte de um sistema interconectado de regeneração e transformação social”, afirmou.

Antes da abertura do evento, o Kardum dá seu pontapé inicial com dois workshops gratuitos sobre cultura e sustentabilidade na Arena Carioca Fernando Torres, no Parque Madureira, no dia 4 de dezembro, atendendo diretamente a população do bairro da zona norte carioca.