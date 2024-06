CBF informa à CPI como escala árbitros; senadores divergem sobre sorteio

Giro VEJA - segunda, 17 de junho

PL do aborto em xeque e volta das chuvas no RS

O ministro das Relações Institucionais afirmou que não vê clima nem ambiente para que a Câmara vote o mérito do chamado PL do aborto. O projeto equipara o aborto a homicídio, mesmo em caso de estupro. Depois de participar da reunião semanal da coordenação política do governo com Lula, no Palácio do Planalto, Alexandre Padilha reforçou que o posicionamento do governo é evitar a beligerância no Congresso. O polêmico PL, a volta das chuvas no RS e os incêndios recordes no Pantanal são destaques do Giro VEJA.