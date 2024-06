CBF faz coquetel em Brasília para celebrar Copa do Mundo Feminina no país

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, será o anfitrião de um coquetel em Brasília nesta terça, às 19h, para celebrar a escolha do Brasil como país-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 e “estreitar o diálogo com lideranças femininas do setor público e privado”.

“(A escolha do Brasil como sede da Copa feminina) é um momento histórico para nosso país e para o esporte feminino, refletindo nosso compromisso com a igualdade e o desenvolvimento do futebol”, afirma Ednaldo no convite para o coquetel.