Carlos Moisés deve ter apoio do PSDB e do MDB em Santa Catarina

Depois do Podemos, o governador Carlos Moisés, do Republicanos, deve confirmar nos próximos dias o apoio do MDB e do PSDB ao seu projeto de reeleição. O nome do deputado federal de Santa Catarina, Carlos Chiodini, vice-presidente nacional do MDB, aparece como favorito na vaga ao Senado.

Moisés tem amplo apoio dos prefeitos catarinenses, inclusive de partidos de adversários do governador, como PP, PL, PSD e NOVO, que ensaiam caminhos próprios.

O PL, partido de Bolsonaro, em Santa Catarina sofre com a resistência interna ao nome do senador Jorginho Mello, ex-aliado de Dilma. O pré-candidato convidou membros do MDB, União Brasil e PP, mas não obteve sucesso e segue isolado.

O PSD pode ter como candidato o ex-governador Raimundo Colombo e o PP analisa a possibilidade de lançar o senador Esperidião Amin como candidato a governador. Assim como Mello, os dois partidos precisam vencer resistências internas.

Nesta semana, no entanto, o prefeito de Tubarão, Joares Ponticelli, uma das principais lideranças do PP no estado, pediu “juízo” ao partido, sinalizando que prefere estar com Moisés. Já o prefeito de Chapecó, João Rodrigues (PSD), principal nome bolsonarista em Santa Catarina, é próximo do atual governador. Perto dali, o prefeito de São Miguel do Oeste, Wilson Trevisan, anunciou a desfiliação do PSD para estar no mesmo projeto de Moisés.