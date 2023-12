Cargo cobiçado no PSDB fica com Aécio Neves

Aécio Neves foi escolhido nesta quarta-feira para presidir o Instituto Teotônio Vilela. Na semana passada, o cargo era bastante disputado nas discussões da convenção nacional do partido, segundo tucanos ouvidos pelo Radar.

Na avaliação dessas fontes, no Instituto Vilela trabalha-se com capital econômico e político, sem ter a obrigação formal de curar as feridas abertas desde as prévias do PSDB para as eleições presidenciais entre Eduardo Leite e João Dória.

O presidente da instituição responsável pela formação política dos tucanos terá a prerrogativa de viajar o país e conversar com as bases de Norte a Sul. Além disso, o ITV, apesar de não ter fins lucrativos, dispõe de um orçamento considerável.

“O ITV será um instrumento de extrema importância para que o PSDB recupere seu protagonismo na cena política nacional”, disse Aécio.

“Com muita honra assumo mais essa responsabilidade com a certeza de que o PSDB está iniciando uma nova fase na busca pelo fortalecimento do centro democrático da política brasileira”, completou.

Criado em 1995, o Instituto sediado em Brasília promove cursos, palestras, seminários e encontros com propostas defendidas pelo PSDB na administração pública.