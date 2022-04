Capes seleciona 40 projetos sobre impactos da pandemia

A Capes escolheu 40 projetos, de instituições das cinco regiões do país, para participar do Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação sobre os impactos da pandemia da Covid-19, que terá investimentos de até 25,1 milhões de reais. Os resultados do edital foram publicados na quarta-feira. O início dos projetos está previsto para maio.

As propostas tratam de consequências da disseminação do novo coronavírus, com temas que incluem saúde mental na síndrome pós-Covid-19, redução da aptidão física, capacidade produtiva e adoecimento social, impacto da pandemia na violência doméstica contra a mulher e reflexos na aprendizagem de crianças e adultos.

A UFRJ e a USP foram as instituições com mais projetos selecionados, quatro de cada, com 16 bolsas de mestrado, 12 de doutorado e 12 de pós-doutorado para cada uma. A Universidade Federal do Rio de Janeiro receberá 396.324 reais para custeio e a Universidade de São Paulo, 340.102 reais.

Na sequência, a PUC-SP e a UFF tiveram três trabalhos selecionados cada uma, com 298.000 reais e 300.000 reais respectivamente.

“A CAPES se faz presente em todos os momentos da pandemia. Passados dois anos, a ciência continua nessa luta, procurando decifrar os impactos causados pelo vírus nas mais diversas áreas apoiando trabalhos de alta qualidade no âmbito da pós-graduação”, explica Cláudia Toledo, presidente da fundação.