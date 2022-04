Candidata do Podemos, delegada é ameaçada no SE: ‘Vou te matar!’

Candidata ao Senado pelo Podemos de Sergipe, a delegada Danielle Garcia registrou boletim de ocorrência depois de receber ameaça de morte numa rede social.

O Podemos Mulher repudiou o episódio e disse que buscará as medidas para responsabilizar o autor. “O Podemos Mulher repudia veementemente esse grave ataque produzido contra a delegada Danielle, uma mulher honrada, dedicada e com uma história de vida alinhada aos princípios do nosso partido. Ameaça é prevista no Código Penal. O Podemos Mulher não pode se calar diante de mais um absurdo. Atos que representam o pior de uma democracia, que vai contra tudo o que acreditamos e lutamos: a simples, necessária e cidadã presença das mulheres na política brasileira. Todas as medidas cabíveis para apuração deste crime já estão sendo tomadas”, diz o partido.

Um homem identificado como Vinicius Faria numa rede social foi o autor da ameaça. “Oi. Queria te dizer que vou te processar por ter me ofendido. E não tô querendo saber se você é policial! E, sim, tô ameaçando você. Vou te matar!”, disse.