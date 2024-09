Campanhas nas ruas de Belém têm disputa entre imagens de Lula e Tarcísio

A campanha pela Prefeitura de Belém tem antecipado a possível disputa entre Lula e Tarcísio de Freitas nas eleições presidenciais de 2026. Fotos dos dois aparecem, respectivamente, ao lado do atual prefeito, Edmilson Rodrigues (PSOL), e do candidato do Republicanos, Thiago Araújo, em peças publicitárias espalhadas pelas ruas da capital paraense.

O PT de Lula é o partido de Edilson Moura, vice de Rodrigues, que tenta a reeleição. Araújo, por sua vez, usa a imagem do governador de São Paulo, que é do seu partido e a frase “sou Tarcísio, sou Thiago”.

Quem lidera com folga as pesquisas, no entanto, é o candidato do governador Helder Barbalho, Igor Normando (MDB), que apareceu com 43,7% das intenções de voto no levantamento da AtlasIntel divulgado nesta quarta-feira.

Apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Éder Mauro (PL) ficou em segundo, com 25,7%, seguido pelo prefeito Edmilson Rodrigues, com 16,1%. Thiago Araújo, por sua vez, obteve 3,8%.