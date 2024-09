Belém: candidato de Helder lidera com ampla vantagem, diz AtlasIntel

Pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 25, mostra o candidato Igor Normando (MDB), apoiado pelo governador Helder Barbalho (MDB) — de quem foi secretário estadual da Cidadania –, na liderança isolada da disputa pela prefeitura de Belém. Ele tem 43,7% das intenções de voto, contra 25,7% do deputado bolsonarista Éder Mauro (PL). O prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL), que busca a reeleição, aparece com 16,1%.

Em relação ao levantamento feito pelo mesmo instituto em agosto, o emedebista cresceu 7,2 pontos percentuais, enquanto o deputado do PL caiu 9 pontos percentuais. Os números divulgados em 15 de agosto mostravam os candidatos tecnicamente empatados. O prefeito permanece estável tendo oscilado 0,6 ponto percentual no último mês.

Um dos motivos que explicam o resultado é o apadrinhamento político e a avaliação dos governos pelos eleitores da capital paraense. Segundo a pesquisa AtlasIntel, 59% dos entrevistados aprovam o governo Helder Barbalho, contra 37% que desaprovam. Em relação ao governo Lula, que apoia Edmilson Rodrigues, a reprovação é um pouco maior, no limite da margem de erro: 48% desaprovam, enquanto 46% aprovam. Já a gestão municipal é amplamente rejeitada por 76% dos entrevistados, e conta com apenas 17% de aprovação.

A pesquisa desta quarta-feira ainda mostra que Thiago Araújo (Republicanos) cresceu 0,4 ponto percentual desde o último levantamento e está com 3,8%; Jefferson Lima (Podemos) aumentou 1,4 ponto percentual e está com 2,5%; Wellingta Macêdo (PSTU) saiu de 1% para 2,3%; Ítalo Abati (Novo) estava com 0,8% e agora tem 1,7% e Raquel Brício (UP) saiu de0,3% para 0,7%.

Por meio de questionário online, o instituto ouviu 1.204 entrevistados entre os dias 19 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PA-00296/2024.

Segundo turno

A pesquisa desenhou três cenários possíveis para o segundo turno em Belém. Normando vence Rodrigues e Mauro, enquanto o deputado ganharia do atual prefeito. Veja os cenários:

Igor Normando (MDB) 56,7% x 19,5% Edmilson Rodrigues (PSOL)

Igor Normando (MDB) 56,7% x 30,9% Éder Mauro (PL)

Éder Mauro (PL) 47,3% x 37,6% Edmilson Rodrigues (PSOL)