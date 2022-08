Campanha de Soraya Thronicke começa a sair do papel

Inesperada pela própria senadora até o começo do mês, a campanha de Soraya Thronicke ao Palácio do Planalto pelo União Brasil só está começando a sair do papel agora, a menos de 50 dias do primeiro turno das eleições — apesar de o partido ser o que terá mais recursos do fundão eleitoral.

Na véspera do início do período de propaganda eleitoral, que será permitida oficialmente a partir desta terça, a equipe da presidenciável ainda está sendo estruturada e a candidata sequer tem agendas públicas marcadas. A cúpula da campanha se reuniu na tarde desta segunda, em São Paulo, para definir as cidades que Soraya deverá visitar.

No sábado, a senadora gravou mais de 30 vídeos para a propaganda eleitoral, das 17h30 até a meia-noite, sob a batuta do marqueteiro Lula Guimarães, também contratado no começo do mês. Já nesta segunda, ela fez um treinamento sobre como lidar com a mídia, mais conhecido como media training.

A candidatura improvisada se explica pelo fato de que Soraya não tem muito a perder com a empreitada. Eleita em 2018 para o Senado pelo Mato Grosso do Sul, ela está na metade do mandato.

