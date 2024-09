Campanha de Paes define estratégias contra crescimento de Ramagem no Rio

Se Alexandre Ramagem continuar subindo nas pesquisas, a campanha de Eduardo Paes vai bater pesado na ligação dele com Claudio Castro. Um dos alvos da artilharia será o chefe de gabinete do governador, Rodrigo Abel.

Candidato de Jair Bolsonaro no Rio, Ramagem vem avançando nas pesquisas graças ao apoio bolsonarista ao seu nome.

A pouco mais de duas semanas do primeiro turno das eleições, Paes mantém liderança folgada nas intenções de voto no Datafolha divulgado nesta quinta.

Ramagem, no entanto, vem ampliando sua fatia de preferência no eleitorado. O prefeito manteve os 59% de intenções de votos registrados em levantamento do Datafolha há duas semanas. O resultado garantiria a reeleição no primeiro turno. Ramagem, por sua vez, subiu de 11% para 17% no período.