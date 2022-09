Campanha de Bolsonaro filmou o 7 de Setembro como se fosse ato eleitoral

A campanha de Jair Bolsonaro não economizou na estrutura para documentar o comício presidencial na Esplanada durante o 7 de Setembro.

Com aval do GSI, que montou o esquema de segurança na Esplanada, equipes da campanha bolsonarista filmaram a festa do alto dos prédios e até utilizaram dois drones para registrar sobrevoos no evento.

Todo o material, claro, vai para o horário eleitoral.