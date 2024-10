Câmara pode votar projeto que dá título de cidadão do Brasil a Bruno Mars

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Câmara dos Deputados pode votar nesta terça-feira um projeto que concede ao cantor americano Bruno Mars, nome artístico de Peter Gene Hernandez, o o título de cidadão honorário do Brasil.

A proposta foi apresentada no último dia 16, pelo deputado federal Reginaldo Veras (PV-DF). Líderes partidários apresentaram um requerimento pedindo regime de urgência para a apreciação do projeto de resolução, que deverá ser votado no plenário da Casa.

O cantor está no país para fazer 15 shows em cinco cidades, em um mês. No fim de semana, ele se apresentou duas vezes em Brasília.

“A última passagem de Bruno Mars pelo Brasil foi marcada por momentos inesquecíveis que revelam o profundo carinho que o artista nutre por nossa cultura. Seus shows, verdadeiras celebrações da música, contagiaram

plateias de todas as idades. A energia contagiante de Bruno Mars, aliada à paixão do público brasileiro, resultou em espetáculos memoráveis que ficarão para sempre na memória de todos os presentes”, diz a justificação do projeto.

“Em suas apresentações, o cantor não poupou esforços para demonstrar seu amor pelo Brasil, incorporando elementos da nossa cultura em suas performances e interagindo com os fãs de forma calorosa e autêntica. As redes sociais foram inundadas por vídeos e fotos que registram a emoção dos brasileiros ao ver seu ídolo tão próximo. É inegável o impacto positivo que Bruno Mars teve em nosso país, e a concessão da cidadania honorária é uma forma de agradecer por sua contribuição e fortalecer os laços entre o Brasil e os Estados Unidos”, acrescentou o deputado.

Veras acrescentou que a admiração que Bruno Mars desperta nos brasileiros é “inegável” e que o cantor “vai além da música e demonstra um profundo senso de empatia e solidariedade”. Isso porque o artista realizou um show beneficente para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, um “gesto que comoveu a todos e mostrou a força de sua influência para o bem comum”.

“Ao conceder a Bruno Mars o título de cidadão honorário, reconhecemos não apenas sua excelência artística, mas também sua capacidade de promover a união e a alegria entre os brasileiros. Sua música transcende fronteiras e nos conecta com o mundo, fortalecendo a identidade nacional”, concluiu o parlamentar.