Câmara instala CPI das pirâmides financeiras com criptomoedas

A Câmara deve instalar nesta terça-feira a CPI das pirâmides financeiras com criptomoedas, que passará a ser a quarta comissão de inquérito em funcionamento na Casa. Já estão em curso as CPIs do MST, da manipulação de resultados no futebol e da fraude na Americanas.

Há, também, a CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro, que, também nesta terça-feira, deve definir seu plano de trabalho a partir da proposta da relatora, senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

A instalação da CPI das criptomoedas, em que serão eleitos o presidente e o(s) vice(s), está marcada para as 14h. É provável que o comando do colegiado fique com o líder do Solidariedade na Câmara, Aureo Ribeiro (RJ), autor do pedido de abertura da comissão.