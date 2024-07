Câmara de SP concede título a Eduardo Campos quase dez anos após sua morte

O ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, falecido em agosto de 2014, receberá o título de cidadão paulistano às 19h30 desta sexta-feira. O requerimento foi apresentado pelo vereador Eliseu Gabriel (PSB), em junho daquele ano, antes da morte do correligionário pernambucano.

A concessão do título foi aprovada após o falecimento de Campos, em homenagem póstuma. O prefeito do Recife, João Campos, receberá a honraria em nome do pai, no salão nobre da Câmara de Vereadores de São Paulo.

O evento também deve contar com a presença da pré-candidata à Prefeitura pelo PSB, Tabata Amaral, namorada do prefeito recifense, além dos ex-governadores de São Paulo, Geraldo Alckmin e Márcio França, e do presidente nacional do partido, Carlos Siqueira.