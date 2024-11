Câmara aprova projeto que criminaliza “upskirting”; entenda

VEJA Mercado - terça, 5 de novembro

É uma tolice Lula palpitar na democracia americana, diz Gustavo Loyola

VEJA Mercado desta terça-feira recebeu o ex-presidente do Banco Central. Entre outros assuntos, ele afirmou que as falas do presidente não têm base enfática. Economista também tratou sobre Copom, Galípolo e pacote fiscal do governo.