Calheiros pede ao STF que ordene retorno de Bolsonaro ao país

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) protocolou uma petição no STF nesta segunda-feira pedindo ao ministro Alexandre de Moraes que inclua o ex-presidente Jair Bolsonaro como investigado no inquérito que apura atos antidemocráticos e que determine o seu retorno ao Brasil em até 72 horas.

Em caso de descumprimento, Calheiros pede ainda que Moraes decrete a prisão preventiva de Bolsonaro e solicite a sua extradição às autoridades dos Estados Unidos, onde o ex-presidente está desde o último dia 30 de dezembro.

Outro pedido do emedebista é que o antecessor de Lula seja intimado urgentemente para apresentar explicações às autoridades brasileiras sobre sua participação nos atos antidemocráticos deste domingo. Ele cita a suposta reunião que teria ocorrido em em Orlando, na Flórida, com o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que era ministro da Justiça do governo Bolsonaro.