Cade pode ter sessões extraordinárias em janeiro

Presidente do Cade, Alexandre Cordeiro avalia convocar sessões extraordinárias do órgão para o recesso de janeiro de 2024.

Como alertou o Radar no fim de setembro, o órgão acabou sofrendo com a demora do governo Lula em indicar novos conselheiros.

Sem a devida indicação e aprovação dos indicados por Lula, o Cade ficou parado neste mês e sofreu com um acúmulo importante de trabalho. Esse atraso agora poderá ser compensado.