Caciques do Congresso vão vasculhar emendas do PT e o passado de Dino

Aliados de Arthur Lira viram “uma declaração de guerra” nas decisões recentes do ministro Flávio Dino, do STF, sobre emendas parlamentares — e querem revidar.

A ideia é reunir “dados” do que foi feito com emendas parlamentares durante a gestão de Dino como governador do Maranhão e também compilar, num dossiê, as emendas do PT nessa gestão de Lula.

Um cacique de um dos maiores partidos do Congresso provoca: “Será que foi tudo republicano com o Dino lá no Maranhão? E as emendas do PT que o Padilha fez jorrar no Ministério da Saúde?”.