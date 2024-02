Buscas por passagens aéreas do Brasil para Seul crescem 59% em um ano

As buscas por passagens aéreas partindo do Brasil para Seul, na Coreia do Sul, cresceram 59% em um ano, de acordo com levantamento do Kayak, buscador da plataforma Booking. No período analisado, o preço médio das passagens para viagens até o fim de julho deste ano teve queda de 9%.

Depois da capital, a cidade sul-coreana com maior aumento nas buscas por passagens é Incheon.

De acordo com o Kayak, a cultura dos cafés, comidas de rua e comércios abertos 24 horas por dia, além de bares, restaurantes e karaokês que funcionam até tarde são alguns dos motivos mais interessantes para visitar Seul e Incheon.

A coleta dos dados foi feita em 1º de fevereiro de 2024, na base do Kayak, considerando buscas por voos de ida e volta, em classe econômica, de todos os aeroportos do Brasil, para todos os aeroportos da Coreia do Sul.

O levantamento comparou buscas feitas entre 1º de agosto de 2023 e 14 de janeiro de 2024 para viagens entre 15 de janeiro de 2024 e 31 de julho de 2024 com os mesmos períodos um ano antes.