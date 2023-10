Briga de torcedores de Fortaleza e Corinthians pode acabar em CPI no Ceará

O deputado estadual Carmelo Neto (PL-CE) protocolou nesta quinta-feira o pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembleia Legislativa do Ceará para investigar a violência no futebol. A medida ocorre dias após um torcedor do Fortaleza ser morto na sede de uma torcida organizada.

No jogo entre Corinthians e Fortaleza, pela semifinal da Copa Sul-Americana, torcedores brigaram nos arredores da Arena NeoQuímica, em São Paulo. No Ceará, Ozeni de Sousa Silva, conhecido como “Guabiru” na Torcida Uniformizada do Fortaleza, assistia ao jogo na sede da torcida e foi assassinado com golpes de barras de ferro.

Em março, um torcedor do Ceará, identificado como Ítalo, também foi morto a pauladas após ser cercado nas imediações da Arena Castelão. O assassinato ocorreu antes de uma partida contra o Iguatu, válida pelo campeonato cearense. No mesmo mês, em clássico entre Fortaleza e Ceará, mais de 300 cadeiras do Castelão foram quebradas em um prejuízo superior a 150.000 reais

O pedido para instalação de CPI prevê a instalação de um colegiado de nove deputados que terão 180 dias para apurar a violência relacionada às torcidas de futebol no estado.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga