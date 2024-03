BRB lança nova edição do programa de renegociação de dívidas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O BRB lançou na última sexta uma nova edição do seu programa de renegociação de dívidas. A campanha do BRB Mais Fácil segue até o dia 31 de março e oferece oportunidades especiais para a quitação de valores em atraso, com pagamento à vista ou parcelamento.

No caso de pagamento à vista das operações com atraso superior a 60 dias, o desconto é de 100% da mora e da multa. No caso de pagamento parcelado, o cliente pode dividir o valor em até 240 vezes.

“Imprevistos sempre podem acontecer, e o BRB Mais Fácil é uma oportunidade que o banco oferece para os clientes liquidarem suas dívidas em atraso, positivarem seu cadastro em órgãos de proteção ao crédito, além da possibilidade de reaverem sua margem de empréstimo para obterem crédito novamente”, diz o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Para acessar o Portal de Renegociação do BRB, o cliente deverá criar uma conta, preenchendo: nome, sobrenome, endereço de e-mail, nome de usuário, celular e CPF. Na sequência, deverá criar e confirmar sua senha.