A participação de Lemann e Lewandowski na Brazil Conference 2022

Organizada pela comunidade universitária brasileira em Boston, nos Estados Unidos, a Brazil Conference 2022 terá nomes como o empresário e economista Jorge Paulo Lemann e o ministro do STF Ricardo Lewandowski.

O evento, que chega à sua oitava edição, anualmente reúne líderes, personalidades, empreendedores sociais e empresários para discutir os desafios e caminhos possíveis para o país.

Jorge Paulo Lemann estará à frente de um dos painéis da conferência. Ele entrevistará jovens talentos e CEO’s da área do empreendedorismo e inovação. No ano passado, Lemann entrevistou Fabrício Bloisi, CEO do iFood e Presidente do Conselho da Movile e Nitin Nohria, ex-Decano da Harvard Business School.

Lewandowski, por sua vez, participará do painel “Instigando a harmonia entre os poderes”, inserido no âmbito do debate sobre Democracia e Justiça.

A última edição do evento, em 2021, recebeu personalidades como Fernando Haddad, Eduardo Leite, João Doria, Ciro Gomes, Kátia Abreu, Arthur Lira, Luciano Huck e Luiza Helena Trajano. Em outras edições também estiveram presentes nomes como Barack Obama, Warren Buffett e a cantora Anitta.

A Brazil Conference 2022 acontecerá nos dias 9 e 10 de abril, no Hyatt Regency Cambridge em Boston, e discutirá temas como Democracia e Justiça, Cultura e Diversidade, Economia e Negócios, Políticas Públicas e Impacto Social e Ciência e Tecnologia.