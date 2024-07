Brasil vai custear metade de aliança global contra a fome, diz Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Lula afirmou nesta quarta-feira que o Brasil vai arcar com até 10 milhões de dólares para custear a metade dos recursos para a governança da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, que deve custar entre 19 milhões e 20 milhões de dólares. O anúncio ocorreu durante reunião da força-tarefa do G20 sobre o tema, no Rio de Janeiro.

“Metade dos seus custos serão cobertos pelo Brasil. Quero registrar minha gratidão aos países que já se dispuseram a contribuir com este esforço. A Aliança tampouco criará fundos novos. Vamos direcionar recursos globais e regionais que já existem, mas estão dispersos”, disse Lula.

“Recebemos com satisfação os anúncios feitos hoje pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e pelo Banco Africano de Desenvolvimento. Ambas as instituições estabelecerão um mecanismo financeiro inovador para o uso do capital híbrido dos Direitos Especiais de Saque em apoio à Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza”, seguiu o presidente.

Ele ainda disse que a segurança alimentar será um tema central na agenda do Banco Mundial nos próximos anos.

A estrutura será “pequena, eficiente e provisória” com duração até 2030, afirmou Lula. A aliança será um conjunto de projetos sistematizados e adaptados às realidades locais.