Brasil não pode ser complacente com governos autoritários, diz Casagrande

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, avalia que seu partido acertou ao condenar o regime de Nicolás Maduro numa nota oficial, enquanto o PT manifestava apoio ao ditador venezuelano.

“O governo Maduro é autoritário, populista. Não da para ser complacente com governos autoritários”, diz Casagrande.

No dia 30 de julho, o PSB divulgou nota para condenar as violações de direitos democráticos na Venezuela. “Consideramos esse regime uma ditadura e sabíamos que ele não realizaria uma eleição livre, transparente e democrática”, disse o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira.

No mesmo dia, o PT reconheceu a vitória de Maduro dizendo, em nota, que a eleição na Venezuela foi “democrática e soberana”.

Apesar das discordâncias sobre Maduro, o PSB é vice do PT nas disputas por prefeituras de 118 cidades país afora