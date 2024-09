Brasil é segundo país que mais abre empresas nos EUA

Um levantamento feito pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos apontou o Brasil como o segundo país que mais abre novas empresas naquele território. Os dados foram coletados entre janeiro e maio deste ano. A Índia lidera o ranking, seguida por Brasil e China.

No período de realização da pesquisa, o Brasil emitiu um total de 4.179 vistos L, destinados à transferência de executivos de multinacionais e à criação de novos empreendimentos. O número representa um crescimento de 14,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Advogado especializado em imigração, André Linhares comentou sobre o impacto desse crescimento, que reflete o desejo de empresários expandirem seus negócios para o mercado norte-americano.

“O visto L é uma excelente oportunidade para empresas brasileiras que buscam crescimento em um dos mercados mais competitivos e dinâmicos do mundo. No entanto, a transferência de executivos ou a abertura de filiais exige um planejamento rigoroso e uma comprovação detalhada de viabilidade comercial nos EUA”, disse.

Continua após a publicidade

Com validade inicial de um ano, o visto L pode ser renovado por até no máximo cinco anos, dependendo do desempenho da empresa. Entre os documentos necessários para a obtenção do documento, estão o histórico da empresa brasileira, o motivo da expansão para o mercado americano, as projeções de negócio e o contrato de locação de um espaço comercial naquele país.

O aumento no número de empresas brasileiras nos EUA aponta para uma crescente internacionalização dos negócios e a busca por expansão em mercados estrangeiros.