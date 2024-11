Braga Netto diz repudiar “indevida difusão” de informações de inquéritos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os advogados do general Walter Braga Netto, indiciado nesta quinta-feira pela PF, afirmaram que repudiam “veementemente, e desde logo, a indevida difusão de informações relativas a inquéritos” para veículos de imprensa “em detrimento do devido acesso às partes diretamente envolvidas e interessadas”.

Além do militar da reserva do Exército, a Polícia Federal indiciou também o ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem Braga Netto foi candidato a vice, e outras 35 pessoas no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado após a derrota nas urnas nas eleições de 2022.

“A Defesa (do general) aguardará o recebimento oficial dos elementos informativos para adotar um posicionamento formal e fundamentado”, acrescentaram os advogados.