Braga e Haddad discutem últimos ajustes em relatório de PLP da tributária

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator do projeto que regulamenta o Imposto e a Contribuição sobre Bens e Serviços (IBS e CBS) da reforma tributária, foi ao Ministério da Fazenda para uma conversa com Fernando Haddad no fim da tarde desta terça-feira.

Na reta final rumo à votação, o emedebista passou o dia reunido com consultores do Senado discutindo os últimos ajustes em seu parecer para viabilizar a aprovação do texto na Casa ainda este ano.

Quando é questionado sobre a leitura e a votação, Braga mantém a estratégia de não anunciar datas. Ele aponta para a singularidade do texto, que envolve vários setores produtivos.

As 13 audiências realizadas para tratar do projeto de lei complementar foram finalizadas na semana passada.