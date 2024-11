Braga corre para concluir debate de PLP da reforma tributária em novembro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) teve que acelerar o ritmo das audiências públicas sobre o projeto que regulamenta o Imposto e a Contribuição sobre Bens e Serviços (IBS e CBS) da reforma tributária para concluir conseguir os debates ainda em novembro – mesmo com o impacto do atentado ao STF sobre o funcionamento do Congresso e o feriado do Dia da Consciência Negra, nesta quarta.

Nesta segunda, Braga comandou a sétima audiência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para discutir a proposta. O foco foi o setor imobiliário. Nesta terça, o líder emedebista comanda reuniões sobre a Zona Franca de Manaus, as Zonas de Processamento de Exportações (ZPEs) e Áreas de Livre Comércio (ALCS), no período da manhã, e sobre o Simples Nacional, à tarde.

Na quinta, depois do feriado, a CCJ vai promover a décima audiência pública e discutir os impactos da reforma tributária sobre os segmentos de infraestrutura, energia, saneamento e telecomunicações – que estava marcada para 14 de novembro, mas, devido às varreduras feitas no Congresso no dia seguinte às explosões em Brasília, acabou adiada.

Para a semana que vem, a última do mês, estão previstas mais três sessões de debate.