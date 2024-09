Boulos vai à Justiça para que Marçal republique seu direito de resposta

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) acionou o TRE-SP para que seu adversário Pablo Marçal (PRTB) republique em suas redes um vídeo da campanha de Boulos.

No último dia 31, a Justiça determinou que Marçal veiculasse em suas redes um vídeo da campanha de Boulos no prazo de 24 horas.

Contudo, o candidato do Psol alegou na nova ação que “Após decorrido o derradeiro prazo concedido, o requerido ainda atrasou cerca de 11 horas para publicar o vídeo em suas redes, o que ocorreu por volta da 00h30 dessa terça-feira, aguardando deliberadamente o momento em que as publicações teriam menos alcance para cumprir a decisão, que, frise-se, ocorreu fora do prazo”.

Além disso, Boulos afirmou que a capa da publicação estava “preta”, ao contrário do determinado pela Justiça, “para que não constasse a exibição de qualquer trecho do vídeo com a imagem de Boulos o desmentindo na grade de seu perfil”.

No novo pedido, a campanha de Boulos requeriu ao TRE-SP a republicação, sem recurso que tampe o rosto do candidato do Psol, e que permaneça no ar pelo tempo mínimo de 48 horas, além de multa diária em caso de não cumprimento da sentença.