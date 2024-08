Boulos usa Bolsonaro contra Nunes e Marçal: “Dois lados da mesma moeda”

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, divulgou nesta segunda-feira, 26, um novo vídeo de campanha em suas redes sociais com ataques aos dois adversários mais bem posicionados nas últimas pesquisas, Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB).

A peça apresenta um compilado de declarações machistas de Marçal e uma acusação contra Nunes de suposta perseguição e ameaças à esposa, seguidos de falas agressivas contra mulheres do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é ligado aos dois.

“Dois lados de uma mesma moeda”, conclui o vídeo da campanha de Boulos e Marta Suplicy.

O que une Marçal, Nunes e Bolsonaro? — Guilherme Boulos 50 (@GuilhermeBoulos) August 26, 2024

“A maioria das famílias não está prestando porque não tem um homem pra servir lá dentro”, diz Marçal em um trecho.

Na sequência, Nunes ouve, em entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, que “perseguia” a mulher “com palavrões, ia até a casa dela, fazia ameaças”.

Em outro ponto, o candidato do PRTB aparece dizendo que “Deus criou no princípio da ordem, quando ele põe homem primeiro, mulher tem que servir”.

Depois, Nunes é questionado por uma jornalista em sabatina ao UOL e à Folha de S.Paulo se agrediu verbalmente e fez ameaças à esposa. “Vinte e sete anos, não cometa uma injustiça dessa, por favor”, responde o prefeito, que tenta a reeleição. “Posso ler para o senhor ele (o boletim de ocorrência) na íntegra se o senhor quiser”, complementa outra repórter.

O vídeo, então, mostra Bolsonaro chamando mulheres de “idiota” e “quadrúpede” e, durante um debate, dizendo que “não venha com essa essa historinha de atacar mulher, de se vitimizar”. Ao fim, mostra imagens recentes do ex-presidente posando para foto ao lado de Pablo Marçal, de quem vem tentando se afastar nos últimos dias, e de Nunes, ao qual declarou apoio oficialmente e indicou o vice, o coronel Mello Araújo, do PL.