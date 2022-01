Bolsonaro vai visitar área atingida por chuvas em SP

Jair Bolsonaro e o ministro Rogério Marinho devem visitar nesta terça as áreas atingidas pelas chuvas no interior de São Paulo. O presidente e o ministro vão se reunir com prefeitos para verificar o que é possível ser feito, além de prestar solidariedade a famílias das vítimas. Desde o início das chuvas, 24 pessoas já morreram no estado. A reunião deve ser em Francisco Morato.