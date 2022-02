Bolsonaro torrou R$ 900 mil curtindo a vida adoidado em SC

Reportagem de Daniel Gullino no Globo nesta quarta, a partir de dados fornecidos pela Presidência da República, mostra que as férias de Jair Bolsonaro em Santa Catarina no fim do ano custaram cerca de 900.000 reais.

O presidente passou dias ensolarados no litoral catarinense, dando passeios de jet ski enquanto a Bahia mergulhava numa crise provocada por chuvas que alagaram o interior do estado deixando milhares de desabrigados.

A festa só foi interrompida porque Bolsonaro não mastigou direito um camarão e precisou ser novamente internado com obstrução intestinal.